Племянник устроил террор семье экс-совладелицы ЦУМа из-за квартиры

По информации телеграм-канала, 57-летняя бывшая совладелица Центрального универмага Москвы (ЦУМа) и ее муж — основатель премиальной сети Lady & Gentleman — стали жертвами шантажа со стороны собственного племянника.

35-летний мужчина, по данным источников, уже год требует у родственников 160 млн руб., аргументируя это тем, что дядя «всю жизнь должен семье». Поводом для конфликта стала квартира — якобы состоятельные родственники отказались подарить племяннику $2 млн на покупку недвижимости в престижном районе Остоженки.

По словам женщины, племянник супруга открыто начал угрожать после того, как перебрал с крепким с алкоголем. После серии отказов мужчина перешел к шантажу — обещал «вмешаться в бизнес» и прислать «джентльменов с маски-шоу».

Кульминацией конфликта стала серия шокирующих сообщений в мессенджере, которые семья получила 16 июля. В них племянник детально описал акты насилия и расправы над мужчиной и женщиной.

Семья бизнесменов, чей совокупный доход за 2024 год превысил 10 млрд руб., пока воздерживается от публичных комментариев.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области задержали убийцу двух женщин спустя 17 лет.