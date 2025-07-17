Бугурусланский маньяк задержан спустя 17 лет

В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин в 2008 году. Преступник скрывался 17 лет, но его вычислили по ДНК. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спустя 17 лет в Оренбургской области раскрыли двойное убийство, потрясшее Бугуруслан в 2008 году. Местного водителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух женщин, задержали в Саратовской области благодаря генетической экспертизе.

По данным следствия, первое преступление произошло в июне 2008 года. Мужчина предложил 30-летней женщине подвезти ее до дома, но вместо этого увез в лесополосу, где совершил насилие и убийство. Через два месяца он повторил преступление — 41-летняя жертва также погибла после того, как села в его машину. Обеих женщин убивали с особой жестокостью, а их тела прятали среди деревьев.

Хотя на одежде одной из жертв нашли биологические следы преступника, раскрыть дело сразу не удалось — мужчина уехал в Саратовскую область. Следователи провели более 200 допросов и 2000 ДНК-тестов, прежде чем нашли совпадение. Задержанный полностью признал вину.

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