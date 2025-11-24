Племянник «вора в законе» Шакро Молодого получил семь лет строгого режима за покушение на убийство

Племянника одного из самых известных российских «воров в законе» Захария Калашова, известного под прозвищем Шакро Молодой, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает Life.ru.

22-летнего Виталия Калашова признали виновным в покушении на убийство. Речь идет об инциденте, произошедшем в центре Москвы в конце декабря 2024 года.

События разворачивались на Неглинной улице, где нетрезвый Калашов вступил в конфликт с двумя посетителями магазина. Ссора продолжилась на улице, где молодой человек применил холодное оружие — достал из кармана раскладной нож и нанес несколько ударов 35-летнему мужчине. Пострадавшего с полученными ранениями экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

После этого преступления Калашов быстро скрылся с места преступления, выбросил свой мобильный телефон и купил новый гаджет с другой сим-картой.

В начале января 2025 года его объявили в федеральный розыск. В этом же месяце молодого человека задержали в подмосковной Балашихе.

Примечательно, что дядя осужденного, Захарий Калашов, являющийся одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов России с 1990-х годов, недавно вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) из краснодарской колонии строгого режима.

«Вор в законе № 1» около шести лет провел за решеткой, а незадолго до освобождения отметил в исправительном учреждении свой 71-й день рождения.

