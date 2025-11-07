В Подмосковье направили в суд дело криминального авторитета

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве и грабеже, его возбудили в отношении двух местных жителей по ст. 210.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в июле 1997 года неоднократно судимый криминальный авторитет с прозвищем «Самарский» был наделен статусом «вора в законе» и занял высшее положение в преступной иерархии. Вместе с другим обвиняемым и их соучастницей в феврале 2014 года он с угрозой применения насилия потребовал у генерального директора ООО «ЭлКом» передать им 2 млн рублей и право пользования расчетным счетом юридического лица.

Запуганный мужчина предоставил им доступ к расчетному счету фирмы и отдал более 1,9 млн рублей. Помимо этого, обвиняемые и их соучастник похитили у него два автомобиля стоимостью почти 800 тыс. рублей.

Мужчины вину в совершении преступлений не признали, сейчас они содержатся под стражей. Их соучастница ранее была приговорена Раменским городским судом к длительному сроку лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.