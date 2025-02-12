Племянника актрисы Варнавы задержали в Мытищах по подозрению в мошенничестве

Племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгия задержали в Мытищах по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам, сообщил Mash. Молодой человек должен был забрать деньги у жертвы и передать их преступникам.

Как пишет источник, 19-летнего Георгия задержали с поличным во время встречи с 87-летней пенсионеркой. Женщину ранее убедили снять все сбережения с банковских счетов и передать деньги курьеру для перевода на «безопасный счет». Бабушка, поверившая в убедительные доводы мошенников, пришла в банк, где сотрудники разобрались в ситуации и призвали ее не снимать деньги. Также они вызвали полицию.

Под контролем оперативников жертва встретилась с курьером и передала ему 350 тыс. рублей. Племянника Варнавы задержали на месте. На него завели уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Максимальный срок наказания по этой статье составляет лишения свободы сроком на шесть лет.

Как пишет Mash, если будет установлено, что молодой человек знал о мошеннических схемах, он будет привлечен к ответственности. Но также возможно, что Георгий стал жертвой манипуляций мошенников и не осознавал своей роли в этой схеме.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе обязали дроппера выплатить деньги жертве IT-мошенничества.