В Кузбассе обязали дроппера выплатить деньги жертве IT-мошенничества
Дроппер по решению суда выплатит жертве IT-мошенничества 577 тыс. руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области проинформировала, что суд обязал дроппера выплатить жертве IT-мошенничества украденные 577 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным ведомства, мошенники убедили девушку перевести на указанный ими счет деньги. Потерпевшая выполнила требование. Для этого она оформила кредит в банке, а также взяла некоторую сумму в долг у своих знакомых. Поже девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.
По информации ведомства, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти персональные данные дроппера — человека, который целенаправленно или случайно передал злоумышленникам информацию о своей банковской карте. Дроппером оказалась жительница Новосибирской области 2001 года рождения.
«В защиту прав пострадавшей женщины межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета в пользу потерпевшей неосновательного обогащения в размере 577 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Суд удовлетворил требование прокуратуры. Межрайонная прокуратура будет контролировать выполнение решения суда.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, вынудивших пенсионерку отдать более 6 млн рублей.