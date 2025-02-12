В Кузбассе обязали дроппера выплатить деньги жертве IT-мошенничества

По данным ведомства, мошенники убедили девушку перевести на указанный ими счет деньги. Потерпевшая выполнила требование. Для этого она оформила кредит в банке, а также взяла некоторую сумму в долг у своих знакомых. Поже девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

По информации ведомства, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти персональные данные дроппера — человека, который целенаправленно или случайно передал злоумышленникам информацию о своей банковской карте. Дроппером оказалась жительница Новосибирской области 2001 года рождения.

«В защиту прав пострадавшей женщины межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета в пользу потерпевшей неосновательного обогащения в размере 577 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Межрайонная прокуратура будет контролировать выполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, вынудивших пенсионерку отдать более 6 млн рублей.