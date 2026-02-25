Пленка и беспроводные наушники: какие странные вещи проверяют в петербургской подземке

В петербургском метрополитене участились случаи, когда пассажиров с разряженной электроникой не пускают в подземку. Очередной инцидент произошел 25 февраля на станции «Проспект Славы». Мужчина с ноутбуком, который не включался из-за севшей батареи, не смог пройти досмотр и был вынужден добираться до «Комендантского проспекта» наземным транспортом.

Читатель «Фонтанки» рассказал, что сотрудники транспортной безопасности отказали ему в проезде, так как проверить работоспособность устройства оказалось невозможно. Розетками на пункте досмотра пользоваться запрещено — это правило распространяется и на сотрудников, и на пассажиров. Около 15 минут мужчина пытался урегулировать ситуацию, снимал происходящее на телефон, но в итоге так и не попал в метро.

Подобные истории в последнее время стали регулярными. Корреспонденту издания однажды пришлось доставать беспроводные наушники из футляра и демонстрировать их работу. А у супруги другого сотрудника редакции проверяли даже пленочный фотоаппарат — кадр оказался засвечен.

Ситуация дошла до того, что вопрос задали вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову во время прямой линии. Чиновник объяснил, что метрополитен приравнен к объектам транспортной безопасности, таким как аэропорты и вокзалы. В нынешнее непростое время применяются повышенные меры.

Поляков подчеркнул, что сотрудники не проверяют содержимое устройств и не требуют снимать блокировку. Достаточно просто включить экран, чтобы убедиться, что это телефон или ноутбук, а не замаскированное под него что-то иное. Вице-губернатор попросил горожан и гостей города отнестись к досмотру с пониманием.