Участник террористического формирования «Айдар»* дал признательные показания в ходе допроса. Об этом пишет RT со ссылкой на публикацию УФСБ России по ЛНР.

Участника террористического формирования «Айдар»* взяли в плен. После проведения следственных действий удалось разговорить мужчину. Выяснилось, что он действительно участвовал в боевом конфликте на территории ЛНР и ДНР, а находился на службе в неправомерных и опасных для жизни условиях.

«Я смотрел видеосъемки штурмовиков «Айдара» и «Азова»**, группировок, где были разные схемы пыток и всего такого. Получил повестку и принял решение вступить в ряды «Айдара» по собственной инициативе», — признается пленный.

Боевик принял на себя роль и стрелка, и санитара во время службы в третьей штурмовой роте. По его словам, больше трети оттуда убиты, еще 30-40% — ранены. Из-за отношения командования, его отношения к подчиненным и обстановки в целом в ВСУ и отдельных формированиях значительно выросли случаи дезертирства.

Ранее стало известно, что силовики задержали жителя Курска за помощь «Азову»* с уничтожением БПЛА России.



* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ