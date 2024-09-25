Пленный солдат ВСУ рассказал, сколько военкомы зарабатывают на мобилизации

За каждого мобилизованного сотрудники территориальных центров комплектований, как на Украине называют военкоматы, платят по 8 тысяч гривен (около 18 тысяч рублей). Об этом РИА Новости рассказал пленный солдат ВСУ Александр Гусак.

Пытаясь получить бонусы, военкомы ловят людей прямо на улице.

Чаще всего они останавливают алкоголиков. Также любят задерживать обеспченных мужчин, так как те могут дать им взятку, рассказал Гусак.

Напомним, власти Украины ужесточили закон о мобилизации. Теперь в армию готовы призывать практически всех граждан. Более того, военкомам разрешено стрелять на поражение, если человек оказывает серьезное сопротивление.

Ранее военный эксперт Баранец заявил, что украинские войска активнее бросают позиции и сдаются в плен взводами.