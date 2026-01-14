«Плесень, подвал и стирка в антисанитарии». Нарушения в новокузнецком роддом выявили еще пять лет назад

Расследование трагических событий в Городской клинической больнице №1 Новокузнецка, где скончались девять новорожденных, указывает на глубокие системные проблемы, имевшие долгую историю. Как сообщает телеграм-канал «112», нарушения в медучреждении фиксировались на протяжении нескольких лет.

Согласно информации издания, еще пять лет назад в документах больницы появлялись указания на серьезные несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кульминацией этого процесса стало решение суда в 2021 году, который вынужден был приостановить работу акушерского отделения из-за грубого несоблюдения норм. Параллельно на двухнедельный карантин были закрыты операционный блок и больничная прачечная.

Проверки того периода вскрыли целый ряд вопиющих нарушений. В частности, в плановой операционной полностью отсутствовал специализированный реанимационный комплекс для новорожденных — критически важное оборудование для экстренных случаев. В палатах интенсивной терапии и операционных использовалась мебель, конструкция и материалы которой не позволяли проводить ее должную дезинфекцию, создавая постоянный очаг инфекционных заболеваний.

Не менее серьезные проблемы были обнаружены в организации хозяйственно-бытовых процессов. Стирка спецодежды медицинского персонала была организована в неприспособленном подвальном помещении, где не соблюдался базовый принцип разделения потоков грязного и чистого белья. Основная прачечная больницы также не соответствовала стандартам: ее помещения были поражены плесенью, а состояние стен характеризовалось как разрушенное.

