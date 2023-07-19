Пляж Купавинского пруда в Богородском округе хотят сделать похожим на лучшие побережья Европы

Пляж на Купавинском пруду, который пользуется популярностью у жителей Богородского округа, хотят привести в состояние близкое к лучшим побережьям Европы. Такое решение приняли местные экологические активисты, которые считают, что отдых в Подмосковье может конкурировать с уровнем популярных зарубежных курортов, сообщает интернет-издание «Богородские вести».

По его данным, соответствующая инициатива принадлежит известному общественнику и юристу Сергею Мелину.

«Приблизить эту мечту может каждый из нас, не кивая на администрацию. Кое-что мы с друзьями можем исправить уже сегодня», — отметил активист.

В начале месяца на побережье пруда уже вышла тяжелая техника. Там прошли работы по очистке захода в воду по всей линии пляжа, выравниванию береговой линии и очистке берега. Помимо этого, на пляже разровняли песок и покрасили навесы.