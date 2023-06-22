Пляж на Пестовском водохранилище стал точкой притяжения как для взрослых, так и для детей

Общественный пляж на Пестовском водохранилище в селе Тишково Городского округа Пушкинский обустроили так, чтобы там было интересно отдыхать всей семьей.

Дети рады новой игровой площадке. Это целый комплекс, оформленный по канонам летнего отдыха у воды в виде корабля. А еще на пляже для ребят есть горки и качели. Взрослые хвалят его за удобство. Сюда ведет асфальтированная дорожка. Вдоль нее установили лавочки, где можно присесть и отдохнуть. Есть скамейки и на пирсе у воды. А еще на пляже можно поиграть в волейбол на специальной площадке.

«Пляж у нас стал очень аккуратным, есть большой выбор детских площадок и вообще тут очень живописно. Вода чистая и прозрачная, очень приятно и радостно бывать всей семьей, хотя выбираемся мы сюда нечасто», - рассказывает посетительница общественного пляжа на Пестовском водохранилище Мария.

Приезжают на пляж у Пестовского водохранилища и любители поскользить по воде на SUP досках.

«Мы тут катаемся на сапах, но не профессиональные спортсмены, просто такое у нас увлечение. Приезжаем из столицы и не жалеем. В будни здесь хорошо, людей немного», - отметила сапсерфингистка Вероника.

А еще жители как Подмосковья, так и столицы едут на этот пляж покататься на надувных лодках и даже на моторных катерах.