Пляжи под Одессой впервые открыты с начала СВО

В Одесской области официально открыты пляжи, впервые с момента начала СВО на Украине. Об этом сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер в своих социальных сетях .

Там он рассказал о подписании приказа о допуске граждан на пляжи. Как сообщил Кипер, приказ был подписан совместно с командующим группировкой войск «Одесса». В посте он также перечислил 6 зон для купания и оздоровления, этот список в будущем обещается расширить.

Согласно приказу, находиться на пляжах можно будет с 8:00 до 20:00, но пляжи будут закрыты в случае воздушной тревоги и штормов. При необходимости водолазы будут исследовать море поблизости. В воде также были установлены сетки против взрывчатых устройств.

Кипер также сообщил гражданам о том, что выходить в море на любом плавучем средстве сейчас запрещено.