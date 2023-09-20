«Задымление было»: очевидцы рассказали о взрыве на нефтебазе в Сочи

На базе Роснефти в Адлерском районе Сочи произошел взрыв, за которым последовал серьезный пожар. Причиной случившегося послужил некий продолговатый объект, влетевший в одну из цистерн и попавший на камеры наблюдения.

Житель Адлера рассказал нам об обстановке в городе после происшествия. По его словам, с инцидентом довольно быстро разобрались экстренные службы.

«Это произошло рано утром. Взрыв был не очень громкий, мы мало чего услышали. Может, слишком далеко живем от вышки. Сам пожар ликвидирован уже, обстановка в городе спокойная», — сообщил Вячеслав А. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв и последовавший за ним пожар не смогли напугать ни местных жителей, ни отдыхающих. На жизни города они тоже никак не сказались.

«Задымление было, но пропало сразу после ликвидации пожара. Аэропорт работает в штатном режиме, самолеты летают. Люди в панику не впадали, продолжают отдыхать», — отметил собеседник.

Ранее губернатор Кондратьев заявил о возгорании резервуара с дизельным топливом в Сочи.