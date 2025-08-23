Пляжи США атаковали опасные бактерии

Как сообщает Tribune, побережье США столкнулось с тревожной тенденцией — растущим числом заражений бактерией Vibrio vulnificus.

Этот микроорганизм, часто называемый в СМИ «поедающим плоть», активно распространяется в прибрежных водах страны.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вспышки инфекции были зарегистрированы в 11 штатах. Наибольшее количество летальных исходов пришлось на Флориду и Луизиану, где от последствий заражения скончались 20 и 17 человек соответственно.

Патоген естественным образом обитает в теплой морской воде. Пути заражения — попадание в открытую рану или употребление в пищу сырых морепродуктов, в частности устриц. Инфекция развивается стремительно и в примерно 20% случаев приводит к смерти уже в первые двое суток.

Специалисты указывают, что одной из ключевых причин активизации Vibrio vulnificus является глобальное изменение климата, приводящее к прогреву прибрежных вод.

