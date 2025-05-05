Плюнувшего в российское посольство в Швейцарии оштрафовали на 6900 франков
Плевок в посольство РФ сочли политическим преступлением, нарушающим дипотношения
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Сотрудник юридической службы одного из государственных учреждений Швейцарии был оштрафован на сумму 6900 швейцарских франков (более 681 тыс. руб.) за то, что совершил акт вандализма в отношении таблички, установленной у посольства Российской Федерации в Берне. Об этом стало известно из сообщения агентства Blick.
Инцидент случился в конце февраля 2024 года. Мужчина, работающий юристом в одной из федеральных швейцарских структур, вышел на пробежку. Пробегая мимо российской дипмиссии, он остановился и плюнул на табличку.
Камера зафиксировала нарушение. Один из сотрудников охраны посольства попытался остановить нарушителя, попросив его не совершать необдуманных действий, но это не возымело эффекта.
В ходе расследования инцидента в нем участвовал даже министр полиции и юстиции Швейцарской конфедерации Бит Ян.
«Чтобы власти могли провести расследование, им был нужен зеленый свет с самого высокого политического уровня. Причина: это действие являлось политическим преступлением, нарушающим отношения с зарубежными странами», — объяснили в агентстве.
В результате правонарушитель был подвергнут штрафу в размере 6900 швейцарских франков и возмещению процессуальных издержек в размере 500 франков (примерно 49 тыс. руб.).