По его словам, прогностические модели на июль указывают на температурный фон, близкий к многолетней норме. В Москве днем ожидается около плюс 23 градусов, а по ночам — порядка плюс 13. Жаркая погода затронет лишь юго-запад и юг Русской равнины: в Новороссии, междуречье Волги, Крыму и на Кубани воздух прогреется до плюс 30–35 градусов, однако для этих регионов такие показатели укладываются в климатическую норму. Тишковец резюмировал, что июль будет умеренным — именно таким, каким ему и положено быть в средней полосе.