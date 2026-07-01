«Плюс 40 — это не про нас»: синоптик объяснил, почему европейская жара обойдет Россию стороной
Синоптик Тишковец: рекордная жара Европы не доберется до территории России
Европейский зной не доберется до России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «Московским комсомольцем» заверил, что сорокаградусная жара, сковавшая Европу, для нашей страны несвойственна.
По его словам, прогностические модели на июль указывают на температурный фон, близкий к многолетней норме. В Москве днем ожидается около плюс 23 градусов, а по ночам — порядка плюс 13. Жаркая погода затронет лишь юго-запад и юг Русской равнины: в Новороссии, междуречье Волги, Крыму и на Кубани воздух прогреется до плюс 30–35 градусов, однако для этих регионов такие показатели укладываются в климатическую норму. Тишковец резюмировал, что июль будет умеренным — именно таким, каким ему и положено быть в средней полосе.