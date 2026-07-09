Плюс 4,6 процента за полгода, но цены кусаются: как сэкономить на билетах РЖД с помощью невозвратных тарифов

Чтобы снизить стоимость проезда, компания регулярно выставляет невозвратные билеты, которые дешевле обычных на 10–20 процентов. Их доля в составе не превышает десяти процентов, а купить можно за 90 дней до отправления и вплоть до пяти дней до поездки. На онлайн-сервисах такие билеты помечают специальным значком — например, перечеркнутой стрелкой возврата. Вернуть деньги за них разрешается только в исключительных случаях: при болезни или травме самого пассажира либо члена семьи, а также при смерти близкого родственника. Для возврата нужно в течение пяти суток после отправления поезда обратиться с подтверждающими документами в кассу, при этом из суммы удержат стоимость плацкарты и сервисные сборы.