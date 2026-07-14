Плюс 93 процента за год: россияне штурмуют Грузию, и Батуми уже трещит по швам

Российские туроператоры фиксируют резкий рост спроса на пляжный отдых в Грузии. По данным Российского союза туриндустрии, особенно востребованы курорты Аджарии. В «Интуристе» сообщили, что направление прибавило 93 процента год к году, и туристы бронируют его вплоть до самых последних дней.

Абсолютным лидером остается Батуми, но клиенты все активнее интересуются Кобулети, Уреки с его магнитным песком, тихим Чакви, а также Гонио и Квариати. На пиковые даты — конец июля и первую декаду августа — мест почти не осталось.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева уточнила, что сейчас туристы предпочитают комбинированные программы, совмещая несколько дней экскурсий по Тбилиси, Мцхете и Сигнахи с пляжным отдыхом на побережье. В Tez Tour также оценивают сезон положительно. Коммерческий директор компании Воскан Арзуманов назвал главными факторами роста прямые вылеты из Москвы и регионов, отсутствие визовых формальностей и короткий перелет к морю. По его словам, количество туристов выросло почти на 80 процентов, и более 95 процентов бронирований приходится на Батуми, а вылеты доступны из Уфы, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Петербурга, Казани и других городов.

Недельный пакетный тур из Москвы стартует примерно от ₽57 тыс. на человека в Тбилиси и от ₽65 тыс. — в Батуми. Экскурсии большинство туристов покупают уже на месте, а заранее бронируют маршруты по Тбилиси, Мцхете, Кахетии, Казбеги, Боржоми и Кутаиси. Хорошо загружены июльские и первая половина августовских заездов, сентябрь пока уступает основному летнему периоду.