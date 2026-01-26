«Плюс один балл к математике, плюс пять — к иностранному». Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации ужесточило критерии для абитуриентов, планирующих поступать в вузы, находящиеся в его ведении.

Как сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в интервью РИА Новости, на новый учебный год повышены минимальные проходные баллы ЕГЭ по пяти дисциплинам.

Согласно новым требованиям, будущим студентам для подачи документов необходимо набрать:

-45 баллов по информатике (рост на один балл);

-38 баллов по истории (увеличение на три балла);

-40 баллов по математике и физике (в обоих случаях прибавка составляет один балл);

-35 баллов по иностранному языку (самое значительное повышение — на пять баллов).

При этом пороговые значения по таким предметам, как биология, география, литература, обществознание, русский язык и химия, остались на прежнем уровне.

Ранее сообщалось о том, что прием заявлений для сдачи ЕГЭ и ОГЭ продлили в Подмосковье.