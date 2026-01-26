«Плюс один балл к математике, плюс пять — к иностранному». Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ
Фото: [istockphoto.com/Drazen Zigic]
Министерство просвещения Российской Федерации ужесточило критерии для абитуриентов, планирующих поступать в вузы, находящиеся в его ведении.
Как сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в интервью РИА Новости, на новый учебный год повышены минимальные проходные баллы ЕГЭ по пяти дисциплинам.
Согласно новым требованиям, будущим студентам для подачи документов необходимо набрать:
-45 баллов по информатике (рост на один балл);
-38 баллов по истории (увеличение на три балла);
-40 баллов по математике и физике (в обоих случаях прибавка составляет один балл);
-35 баллов по иностранному языку (самое значительное повышение — на пять баллов).
При этом пороговые значения по таким предметам, как биология, география, литература, обществознание, русский язык и химия, остались на прежнем уровне.
