Плюша и Симба стали родителями пятерни: в России впервые в мире родились сразу пять лилигрят
«Архыз»: в Карачаево-Черкесии впервые в мире родились сразу пять лилигрят
В Карачаево-Черкесии зафиксировали уникальный случай: в парке «Долина тигров „Архыз“» на свет появились сразу пять лилигрят. Как сообщается в соцсетях зоопарка, матерью малышей стала лигрица Плюша, а отцом — белый лев Симба. Котята родились 10 июня, и такой помет у лигрицы не регистрировался никогда в мире.
Родители детенышей — лигры и белые тигры — принадлежат к исчезающим видам: первых насчитывается всего несколько десятков особей, вторых — около трех сотен. В дикой природе ареалы львов и тигров почти не пересекаются, поэтому специалисты называют появление пяти лилигрят одновременно настоящим чудом.