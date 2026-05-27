«Плюшкин» из Екатеринбурга: пенсионер застрял ногой в тележке среди хлама и три дня звал на помощь

В Екатеринбурге произошел необычный и трагикомичный инцидент. Пожилой мужчина, превративший свою квартиру в склад ненужных вещей, попал в ловушку среди собственного хлама. Как сообщает издание URA.RU , пенсионер застрял ногой в старой тележке и не смог самостоятельно выбраться из груды мусора, разбросанной по всему жилью.

Крики о помощи услышали соседи, которые незамедлительно вызвали спасателей. Однако прибывшим специалистам пришлось столкнуться с серьезной проблемой — все металлические решетки и конструкции на окнах квартиры оказались наглухо заварены, что исключало возможность проникновения внутрь с земли. В связи с этим спасатели приняли решение выпилить проем в двери.

Даже после того, как доступ в квартиру был открыт, специалистам с трудом удалось пробраться сквозь завалы к застрявшему пенсионеру и вывести его на улицу. Ситуацию осложняло и то, что на протяжении всей спасательной операции с потолка лилась вода.

Один из сотрудников, участвовавших в вызволении мужчины, в беседе с журналистами выразил надежду, что пожилого человека после случившегося направят в специализированный приют.