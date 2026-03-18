Плохой бензин убивает мотор: автоэксперт объяснил, когда проявляются последствия плохого топлива

Отличить плохой бензин от хорошего по цвету или запаху практически невозможно — это миф. Как объяснил автоэксперт Евгений Ладушкин, единственный надежный способ проверить качество топлива — лабораторный анализ, а обычным водителям остается полагаться на репутацию заправок. Сетевые станции с проверенными поставщиками хоть и не дают стопроцентной гарантии, но серьезно снижают риск нарваться на суррогат. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, самое коварное, что последствия заправки некачественным топливом проявляются не у колонки, а спустя некоторое время. Пока в магистрали и насосе остается старая смесь, двигатель работает нормально. Но как только в камеру сгорания поступает свежая порция «левого» бензина — обычно через пару километров, — начинаются проблемы. Машина может дергаться, терять мощность, вибрировать или внезапно заглохнуть. Запуск после остановки тоже часто становится испытанием.

Эксперт добавил, что, если такое случилось, медлить с визитом в сервис не стоит. В лучшем случае топливо окажется просто грязным и забьет фильтр, из-за чего упадет давление в системе. Это поправимо. Хуже, если в бак попала смесь сомнительных присадок: она вызывает отложения, провоцирует детонацию и способна буквально убить мотор. Поэтому первые же признаки нестабильной работы — повод загнать машину на диагностику, пока дешевая заправка не обернулась дорогим ремонтом.

