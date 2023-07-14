Плохому танцору мины мешают: шеф Пентагона Остин назвал главную проблему ВСУ в контрнаступлении
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В Минобороны США высшие чины ведомства наперебой продолжают обсуждать сорванное российскими военными долгожданное контрнаступление ВСУ.
Накануне директор по операциям объединенного штаба американского оборонного ведомства генерал Дуглас Симс посетовал, что контрнаступление украинской военщины идет не с той скоростью, на которую рассчитывали в Вашингтоне. Не отстает от него и глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, все дело в минных полях, которые стали для ВСУ камнем преткновения. Именно они якобы представляют главную трудность для бравых украинских военнослужащих.
«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», - заявил Остин в интервью телеканалу CNN.
В то же время шеф Пентагона выразил надежду на то, что в распоряжении Киева все еще остаются довольно внушительный ресурсы для продолжения вожделенного контрнаступления.