Плохому танцору мины мешают: шеф Пентагона Остин назвал главную проблему ВСУ в контрнаступлении

Накануне директор по операциям объединенного штаба американского оборонного ведомства генерал Дуглас Симс посетовал, что контрнаступление украинской военщины идет не с той скоростью, на которую рассчитывали в Вашингтоне. Не отстает от него и глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, все дело в минных полях, которые стали для ВСУ камнем преткновения. Именно они якобы представляют главную трудность для бравых украинских военнослужащих.

«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», - заявил Остин в интервью телеканалу CNN.

В то же время шеф Пентагона выразил надежду на то, что в распоряжении Киева все еще остаются довольно внушительный ресурсы для продолжения вожделенного контрнаступления.