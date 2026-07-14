Пломбир для пушистых: ветеринар предупредил о смертельной опасности в вафельном стаканчике

Летний зной заставляет многих делиться прохладой с домашними питомцами, и пушистый взгляд на вафельный рожок нередко становится решающим аргументом. Однако ветеринарный врач из Подмосковья Лариса Супникова предупреждает: то, что спасает человека от перегрева, для кошки может обернуться тяжелым расстройством и даже интоксикацией. REGIONS выяснил, почему пломбир — табу для хвостатых и чем его можно заменить.

Главная биологическая преграда между кошкой и мороженым — непереносимость лактозы. Котята в раннем детстве вырабатывают фермент лактазу для усвоения материнского молока, но с возрастом организм перестраивается на мясной рацион, и выработка этого фермента практически останавливается. В результате молочный сахар остается непереваренным, запуская в кишечнике процессы брожения, которые неизбежно ведут к вздутию, острой диарее и рвоте.

Однако проблема не только в молочном сахаре. Ветеринар выделяет несколько критических факторов, превращающих стаканчик пломбира в агрессивный продукт. Кошки физиологически лишены рецепторов сладкого вкуса и не имеют механизмов для расщепления глюкозы — регулярное поступление сахара грозит стремительным набором веса, ожирением и разрушением зубной эмали. Высокая жирность десерта создает колоссальную нагрузку на поджелудочную железу, и даже одна ложка способна спровоцировать приступ панкреатита у предрасположенных животных. Отдельную опасность представляют наполнители: шоколадная крошка, изюм и орехи в составе для кошек смертельно токсичны.

На полках зоомагазинов все чаще встречаются специальные замороженные десерты с пометкой «для кошек». Ветеринары относятся к ним настороженно: такое лакомство действительно не содержит лактозы и обычного сахара, но это не делает его полноценной едой. Подобные продукты допустимы лишь как редкий бонус для взрослых здоровых животных старше полугода, при этом включать их в ежедневное меню не рекомендуется. Даже безопасный состав не отменяет пустых калорий, которые способны нарушить баланс основного рациона, и перед покупкой стоит убедиться в отсутствии аллергии на компоненты.

Если кот все же умудрился стащить порцию эскимо, паниковать не стоит — микроскопическая доза крепкому животному вряд ли навредит. Однако за состоянием питомца нужно наблюдать в течение суток. Появление апатии, многократной рвоты или жидкого стула требует срочного визита к врачу. В случае, когда животное съело половину порции, особенно с шоколадом или орехами, промедление недопустимо — лучше показать кота специалисту для профилактики, чем бороться с тяжелой интоксикацией.

Помочь питомцу пережить жару можно гораздо более безопасными способами. Замороженные кубики мясного или рыбного бульона без соли и специй станут отличной игрушкой и источником влаги. Можно предложить кусочки замороженной птицы или говядины без жил, а также специальные влажные корма, слегка охлажденные в холодильнике. В ветеринарных магазинах продаются йогурты без лактозы — их можно давать в небольшом количестве. Но лучший способ позаботиться о кошке в жару — обеспечить ей круглосуточный доступ к свежей воде.