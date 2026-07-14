Более 560 ДТП и 36 погибших: нижегородские водители убивают скоростью и дистанцией

Лето в Нижегородской области выдалось тревожным с точки зрения дорожной безопасности — всего за полтора месяца на трассах и улицах региона случилось более полутысячи аварий. По данным областной Госавтоинспекции, с первых чисел июня по 10 июля зафиксировано 562 дорожно-транспортных происшествия, и это лишь официальная статистика, за которой стоят реальные человеческие судьбы. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Цифры потерь выглядят пугающе: 36 человек не доехали до пункта назначения, их жизни оборвались на трассе, а еще 703 нижегородца получили ранения разной степени тяжести — от легких ушибов до тяжелых травм, требующих длительного лечения. Особую тревогу вызывает рост массовых аварий: 40 столкновений, в которых участвовало одновременно три и более автомобиля, что свидетельствует о системных проблемах на дорогах, а не о случайных единичных инцидентах.

Анализ причин показывает, что подавляющее большинство аварий спровоцированы человеческим фактором, а не техническими неисправностями или погодой. Водители по-прежнему игнорируют элементарные правила: превышение скорости стало причиной 90 ДТП, неумение вовремя сбросить газ в зависимости от обстановки на дороге привело к 61 аварии, а неправильный расчет дистанции — к 55 столкновениям. Эти три цифры красноречиво говорят о том, что основная проблема — в голове за рулем.

Отдельный и самый мрачный срез статистики — 46 происшествий с участием нетрезвых водителей или тех, кто отказался от освидетельствования. Последствия такой безответственности очевидны: каждая такая авария — это лотерея со смертельным исходом, где ставка — жизнь случайных людей. Итогом летнего периода становится неутешительный вывод: пока культура вождения не изменится, а штрафы не станут более ощутимыми, цифры ДТП в регионе вряд ли пойдут на снижение, и каждый новый месяц рискует повторить эту траурную арифметику.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2026 года зафиксировали снижение числа ДТП.