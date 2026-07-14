Крылатая скорая: более 130 пациентов эвакуированы санавиацией в Нижегородской области с января

Крылатая скорая помощь в Нижегородской области подводит промежуточные итоги полугодия: с января по июнь 2026 года санитарная авиация совершила почти полторы сотни вылетов, и за каждым из них — чья-то спасенная жизнь. В общей сложности воздушные медики эвакуировали 130 пациентов в критическом состоянии, и особенно ценно, что среди них оказалось около 20 детей, включая троих младенцев, которым еще не исполнилось и года. Эти цифры — прямое доказательство того, что федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» работает не на бумаге, а в реальных трагических обстоятельствах. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Техническое оснащение позволяет делать невозможное возможным. Работу ведут на вертолете «Ансат» — машине отечественного производства, которая по сути является летающим реанимационным модулем. Внутри — полный набор для борьбы за жизнь: мониторы, дефибриллятор, ЭКГ и аппараты ИВЛ, системы для точного дозирования препаратов. Медицинская бригада, в составе которой чаще всего работают анестезиологи-реаниматологи, проводит интенсивную терапию прямо в небе, не теряя драгоценных минут на ожидание. А если состояние пациента не позволяет его трогать, вертолет доставляет к нему узких специалистов — хирургов или нейрохирургов, что нередко спасает там, где обычная карета скорой просто не успеет.

Логистика продумана до мелочей. В регионе подготовлено около 50 вертолетных площадок, часть из них прямо у больниц, а главная база работает круглосуточно при областной клинической больнице имени Семашко. Для ночных вылетов есть системы «Ночной старт» в областном центре и мобильные светотехнические комплексы в Шахунье, Урене, Арзамасе, Починках и Выксе. Но главное преимущество «Ансата» — полозковое шасси, позволяющее садиться прямо на поле, стадион или даже слабый грунт. Это значит, что помощь может прилететь практически в любую точку региона, и время в пути до самого отдаленного района не превышает полутора часов.

Что стоит за этой красотой цифр? В первую очередь — статистика вызовов. 59% пациентов — это люди с болезнями системы кровообращения, инфаркты и инсульты, где счет идет на минуты. Еще 16% — тяжелые травмы, 7% — хирургические патологии, 5% — сложные беременности и роды. Итогом восьми лет работы службы, которая действует с 2018 года, стал внушительный счет: около 2,6 тысячи вылетов и 2,4 тысячи спасенных жизней, почти 270 из которых — дети. Сегодня санавиация окончательно перестала быть экзотикой — она стала такой же обычной и необходимой частью системы здравоохранения, как скорая на земле, только гораздо быстрее и надежнее в тех случаях, когда каждая минута действительно на вес золота.

Ранее сообщалось, что подмосковная санавиация совершила более 270 вылетов.