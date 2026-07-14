Мускулистая дочь Шукшиной показала фигуру в облегающем платье

37-летняя Анна, дочь актрисы Марии Шукшиной и внучка знаменитого писателя Василия Шукшина, удивила подписчиков необычным образом, пишет The Voice. Девушка, которая последние годы всерьез увлекается бодибилдингом и почти всегда появляется в спортивных костюмах, вдруг примерила женственное летнее платье на бретелях с принтом из вишенок.

Фото: [ соцсети ]

На фотографии Анна сидит на скамейке на фоне природы. Подписчики назвали ее «самой красивой и привлекательной», похвалили за гармонию мускулатуры и женственности, а также пожелали жить в удовольствие.

Однако за внешней легкостью скрывается непростая жизнь. Анна не пошла по стопам звездных родственников — она работала продюсером на телевидении, пробовала себя в рекламе, а теперь сосредоточилась на спорте.

Еще Анна судится из-за опеки на 11-летним сыном, который с раннего детства живет с отцом, бывшим мужем Константином Трегубенко. Шукшина утверждает, что экс-супруг хочет полностью лишить ее общения с ребенком, «просто чтобы у мальчика была другая мама». Несмотря на все трудности, Анна продолжает бороться и старается находить время для тренировок и редких минут отдыха.

Ранее сообщалось, что Анна Шукшина готова жертвовать личной жизнью ради пауэрлифтинга и титула «Мисс Вселенная».