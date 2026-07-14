Запрос Киева на 300 ракет Patriot может оказаться непосильным для западных союзников. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что страны НАТО и раньше не могли полностью удовлетворить потребности Украины, а новые поставки потребуют дополнительных расходов на фоне внутренних экономических проблем Европы.

Владимир Зеленский заявил, что для прохождения зимнего периода Украине необходимо получать по 100 ракет Patriot ежемесячно — около 300 перехватчиков за три месяца. Однако западные предприятия пока не выпускают такие боеприпасы в объемах, позволяющих одновременно пополнять собственные арсеналы и закрывать запросы Киева. Даже обещанная лицензия на производство ракет на Украине не решит проблему мгновенно: запуск сложной технологической цепочки потребует времени.

Красов считает, что озвученные Киевом цифры значительно превышают возможности союзников.

«НАТО и раньше полностью не удовлетворяло потребности киевского режима. Они тоже баснословные цифры заявляли», — отметил депутат.

По его словам, каждая новая партия вооружений оплачивается из бюджетов государств, где деньги одновременно требуются на здравоохранение, социальные программы и поддержку собственной экономики.

«Любые выделения денежных средств из экономики — это сокращение тех или иных программ в самих этих странах Евросоюза», — подчеркнул парламентарий.

При этом отказ передать все 300 ракет не обязательно будет означать полный разрыв Запада с Киевом. Союзники могут предоставить меньшее количество боеприпасов, растянуть поставки или попытаться заменить часть Patriot другими комплексами. Германия уже финансировала контракт на несколько сотен таких ракет, однако речь идет о многолетних поставках, а не о передаче всей партии к ближайшей зиме.

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Что будет с украинской ПВО

Patriot остается одной из ключевых систем, применяемых Украиной против баллистических ракет. Нехватка перехватчиков заставляет военных выбирать, какие города и объекты защищать в первую очередь, а также экономить боекомплект. Reuters ранее сообщал, что производство Patriot не соответствует масштабам спроса и предполагаемой интенсивности ударов.

Красов полагает, что любые перебои с западной помощью облегчают выполнение задач российскими военными.

«Чем больше у них проблем и чем больше раздрай, тем лучше: нашим воинам проще выполнять задачи на поле боя», — заявил он.

По оценке депутата, страны НАТО могут продолжить выделять Киеву деньги и вооружение, однако это не изменит конечного результата спецоперации. Красов выразил уверенность, что поставленные руководством России задачи будут выполнены. Парламентарий также заявил, что после завершения СВО, по его мнению, должен состояться трибунал над представителями киевских властей и теми, кто оказывал им поддержку за рубежом. Он добавил, что западным лидерам, поддерживающим Киев, следует опасаться именно этого.

«Как и после мая 1945-го состоялся военный трибунал, так и сейчас состоится военный трибунал. Судить будут не только военных преступников киевской хунты, но и также их пособников и сподвижников», — сказал депутат.

Мария Захарова заявила, что НАТО проигнорировало заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии, сделанные в преддверии саммита — украинский лидер пытался намекнуть на ядерные гарантии, но союзники не прислушались к его риторике. По оценке МИД РФ, Зеленский рассчитывал таким образом добиться дополнительной поддержки, однако натовская встреча прошла без реакции на его высказывания. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытка давления на альянс не увенчалась успехом.