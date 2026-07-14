Рязанские врачи бьют тревогу: родители покупают детям мотоциклы — медики спасают жизни

Летние каникулы в Рязанской области оборачиваются для медиков скорой помощи настоящим «горячим сезоном» — но не из-за жары, а из-за подростков за рулем мототехники. Бригады выезжают к пострадавшим детям до семи раз в неделю, и эта цифра, по данным регионального Минздрава, стабильно растет с наступлением теплых месяцев. Врачи уже перестали удивляться звонкам о том, что очередной школьник врезался в столб, забор или легковушку, не справившись с управлением мощным электросамокатом или мопедом. Об этом сообщает издание 7info .

Анатомия таких аварий пугающе однотипна. Подростки выжимают максимум скорости, часто слушают музыку в наушниках или переписываются в телефоне, а когда перед ними внезапно возникает препятствие — будь то «лежачий полицейский», припаркованная машина или внезапно вышедший пешеход, — реакции не хватает. Тяжелая техника слушается плохо, и итогом становится падение. Что получают дети? По словам врача-реаниматолога Юлии Одерковой, спектр травм варьируется от ушибов и растяжений до переломов голени и бедра, а в самых тяжелых случаях — разрыв селезенки, черепно-мозговые травмы и ушибы головного мозга. И все это — пациенты, которым по возрасту еще даже в автошколу рано.

Парадокс ситуации в том, что родители чаще всего знают, чем занимается их ребенок. Они покупают ему мотоцикл или разрешают арендовать самокат, но почему-то забывают о базовых правилах: шлем, наколенники, налокотники и категорический запрет кататься вдвоем на одном устройстве. В Минздраве подчеркивают, что ответственность за несовершеннолетних лежит исключительно на взрослых, ведь по закону права на управление мопедом выдаются с 16 лет, а мотоциклом — и вовсе с 18. Однако реальность такова, что за руль садятся 12—15-летние, которые не знают ПДД и не умеют прогнозировать дорожную ситуацию.

Последствия этой беспечности бьют не только по самим подросткам, но и по случайным прохожим. Врачи дают четкие рекомендации пешеходам: будьте внимательны, смотрите по сторонам, а если видите несущийся самокат — лучше отойдите в сторону заранее. Если же столкновения не избежать, попытайтесь сгруппироваться, чтобы уменьшить риск перелома позвоночника или тяжелой травмы внутренних органов. Итог же неутешительный: пока родители не перестанут воспринимать мощную мототехнику как игрушку, а дети — как способ самоутверждения, бригады скорой будут продолжать выезжать к одним и тем же адресам, спасая тех, кто мог бы избежать больничной койки, надев шлем и сбросив скорость.

Ранее сообщалось, что два смертельных ДТП зафиксировано за июньские праздничные выходные в Нижнем Новгороде.