СМС о дронах пришли не всем: власти российского региона объяснили сбои в оповещении

В начале июля в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности — причиной стала атака беспилотников на соседний регион. Однако экстренные СМС-предупреждения о потенциальной опасности получили далеко не все жители, а часть оповещений пришла с существенным запозданием. Власти региона раскрыли Om1 Новосибирск , почему так произошло и как обезопасить себя в будущем.

Решение о введении особого режима 6 июля приняла региональная комиссия по ЧС, чтобы обеспечить бесперебойную работу экстренных служб, коммунальных предприятий и общественного транспорта. Поводом стала атака дронов на Омскую область. В тот же вечер жителям начали приходить СМС с предупреждением и рекомендацией оставаться дома, укрыться в помещении без окон и не подходить к стеклам.

Однако в социальных сетях и комментариях к информационным постам новосибирцы начали жаловаться: сообщение либо запаздывало — его доставляли уже после отмены режима опасности, либо отсутствовало вовсе. Особенно много таких обращений поступило от жителей Дзержинского и Калининского районов.

В региональном Министерстве цифрового развития и связи объяснили: за отправку оповещений отвечает ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности». Решение о старте рассылки принимается совместно с губернатором или главой муниципалитета в зависимости от уровня угрозы.

Среди наиболее частых причин задержек и пропажи СМС чиновники назвали отключенные уведомления в настройках смартфона, активированный режим энергосбережения, проблемы с интернет-соединением или слабый сигнал сотовой сети. Не исключены и технические сбои — как на стороне серверов самого приложения, так и у операторов связи. К тому же массовые рассылки в моменты пиковой нагрузки могут создавать дополнительные очереди на доставку.

Для тех, кто хочет получать информацию быстрее, власти рекомендуют подписаться на официальный канал «РСЧС Новосибирская область» в мессенджере MAX. Там же публикуются предупреждения в аккаунтах губернатора Андрея Травникова и Главного управления МЧС по региону.

Стоит отметить, что проблемы с мобильным интернетом для многих новосибирцев не в новинку — на протяжении последнего года жители Дзержинского и Калининского районов регулярно сталкиваются с нестабильной связью. Именно эти территории оказались в зоне риска и во время экстренной рассылки.