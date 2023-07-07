Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае разрослась до рекордных 54 тысяч гектаров

В Хабаровском крае продолжают буйствовать сильнейшие за последние несколько лет лесные пожары. Экстренные службы стараются взять под контроль ситуацию, но пока безрезультатно, стихия не желает отступать.

Как проинформировали в краевом Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, только за минувшие сутки общая площадь возгораний возросла на более чем 8,3 тысячи гектаров.

«На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 54 224 гектара: действующие — 55 (на 54 039 гектарах), локализован один пожар на 185 гектарах. За истекшие сутки обнаружено 12 пожаров на 375 гектарах, ликвидировано четыре — на 254», — приводится в отчете регионального министерства.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на борьбу с огненной стихией мобилизованы 255 человек личного состава, вертолеты Ми-8 и Р-44, а также самолеты Ан-2 и С-182.