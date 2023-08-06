Площадь пожара на фабрике в подмосковном Дмитрове увеличилась до 1 тыс квадратных метров

В управлении МЧС по Московской области проинформировали, что спасатели продолжают бороться с огнем, однако, учитывая жаркие погодные условия, пока локализовать пламя не удается.

Как сообщили в экстренных службах Подмосковья, к настоящему времени площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» продолжает увеличиваться и уже составляет порядка 1 тыс. кв. м.

«Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров», — цитирует ТАСС сообщение МЧС России.

Напомним, утром в воскресенье, 6 августа, в Дмитрове Московской области загорелся спортивный магазин, после чего огонь перекинулся на фабрику по производству спорттоваров «Леко».