Площадь пожара в Геленджике возросла до 15 гектаров

Площадь пожара в лесу Геленджика возросла до 15 гектаров. Об этом сообщили в краевом Минприродресурсов, передают РИА Новости .

29 августа в Геленджике случился пожар на площади полтора гектара. Сообщается, что разгорелся он в микрорайоне Куприянова щель.

Ранее для ликвидации пожара был вызван вертолет и почти 200 пожарных. Мэр города сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, поэтому люди тушат пожар своими силами.

Недавно поступала информация о росте площади пожара до 5 гектаров. Сейчас сообщается о достижении площади 15 гектаров. В МЧС РФ сообщили о том, что 2 вертолета министерства вернутся к тушению пожара в 6:00 30 августа.

Уточняется, что скорость распространения огня спровоцирована сильным ветром в регионе, порывы которого, достигают до 30 м/с.

В местном ГУ МЧС сообщили, что огонь достиг вершины горы. Угрозы населению пока нет. Ситуация на месте происшествия контролируемая, сил и средств хватает.