Площадь пожара в Некрасовском возросла более чем в 20 раз — что еще известно

Площадь пожара в подмосковном Некрасовском, который вспыхнул сегодня днем, возросла. Новые кадры с места происшествия продолжают появляться в социальных сетях. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В подмосковном поселке Некрасовский огнеборцы продолжают тушить масштабный пожар на складе, где, по разным оценкам, хранится пластиковая продукция, медицинские изделия или мебель. Площадь, охваченная огнем, по предварительным данным прокуратуры Московской области, уже достигает 15 тыс. кв. м. Работающие на месте пожарные расчеты предпринимают меры для предотвращения распространения огня на соседние складские помещения.

Очевидцы сообщают РБК, что на близлежащие районы падают горящие угли и обломки кровли. Судя по информации из открытых источников, склад расположен по адресу ул. Шоссейная, 13А. В прокуратуре заявили, что на данный момент сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания выясняются. Местные жители публикуют фото и видео с места событий.

Ранее сообщалось, что огонь на подмосковном складе вспыхнул на площади 500 «квадратов».