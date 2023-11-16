Площадь В. И. Ленина преобразится в подмосковном Краснознаменске в следующем году

Работы по благоустройству площади Ленин пройдут уже в следующем году в городском округе Краснознаменск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

«Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В следующем году мы приступим к реализации второго этапа проекта и облагородим площадь им. Ленина», — рассказал о планах глава ведомства Михаил Хайкин.

Согласно концепции, на центральной площади появится больше пространства для пеших прогулок. Будет произведено полное обновление плиточного мощения с рисунком, которое сохранит крупный масштаб площади, заложенный еще в момент ее первоначального строительства.

Также на площади предполагается установка больших металлических букв «КРАСНОЗНАМЕНСК» с вечерней подсветкой. Помимо этого, планируется обновить систему освещения на всей территории и создать современный комплекс городской навигации.