Площадка для катания на коньках скоро появится в Красноармейске

В Красноармейске Городского округа Пушкинский на Дачной улице скоро откроется первый каток на хоккейной площадке.

Процесс заливки ледового покрытия держит под контролем руководитель хоккейного клуба «Вихрь» Сергей Пахолков.

Технология подготовки катка с естественным покрытием остается достаточно сложной. Это многоэтапный процесс, который стоит своего результата. Скоро на красноармейский лед выйдут хоккеисты клуба, чтобы тренироваться на свежем воздухе, а потом на этом же покрытии будут проходить хоккейные матчи.

Следят за процессом заливки будущего катка и горожане, которые с нетерпением ждут начала сезона. Особенно этого ожидают дети, у которых катание на коньках — любимый вид активного отдыха на воздухе.

Напомним, что ежегодная программа «Зима в Подмосковье» уже стала визитной карточкой Московской области. В рамках создания снежной сказки в регионе команда губернатора Андрея Воробьев уделяет особое внимание подготовке площадок для зимних видов спорта и украшению улиц к наступающему Новому году.