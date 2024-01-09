Площадки для сдачи новогодних елок на переработку будут работать в Городском округе Пушкинский

Жители Пушкинского округа смогут сдать новогодние елки на переработку в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке!», которая пройдет в Московской области с 15 января по 15 февраля.

В муниципалитете будут функционировать 11 площадок для сдачи деревьев. Их расположат по адресам тер. 33-й км автодороги М8 «Холмогоры», стр. 18 (ТРЦ «Акварель»), Добролюбовская ул., д. 30, ул. Писаревская, д. 17 в Пушкино, ул. 3-й Пятилетки, д. 87 и Советский проспект д. 15 в Ивантеевке, ул. Краснофлотская, д. 5 и ул. Испытателей, д. 29 в Красноармейске. Помимо этого, в поселке Лесной площадки появятся на ул. Пушкина, д. 8 МКУ «Лесной», в поселке Правдинский — Степаньковское шоссе, д. 31 Б МКУ «Правдинский», в селе Царево — около д. 1а (площадь).

Отметим, что акцию проводят ежегодно в рамках нацпроекта «Экология» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».