Плоскогубцами и в ломбард? Как работница морга обирала погибших военных

Работницу морга задержали за кражу личных вещей с тел погибших украинских военнослужащих. Украденные ценности она сдавала в ломбард, как сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в социальных сетях.

В Харьковской области задержали сотрудницу морга, которая систематически обкрадывала тела погибших украинских военнослужащих. По данным правоохранителей, женщина снимала с умерших личные вещи, включая обручальные кольца, часы, цепочки и мобильные телефоны, для последующей сдачи в ломбард.

Для изъятия колец она использовала плоскогубцы, после чего сдавала украденное за наличные. Преступная деятельность продолжалась до момента задержания. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

