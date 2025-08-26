Плоскогубцами и в ломбард? Как работница морга обирала погибших военных
В морге Харьковской области заметили пропажу ценностей с тел солдат ВСУ
Фото: [unsplash.com]
Работницу морга задержали за кражу личных вещей с тел погибших украинских военнослужащих. Украденные ценности она сдавала в ломбард, как сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в социальных сетях.
В Харьковской области задержали сотрудницу морга, которая систематически обкрадывала тела погибших украинских военнослужащих. По данным правоохранителей, женщина снимала с умерших личные вещи, включая обручальные кольца, часы, цепочки и мобильные телефоны, для последующей сдачи в ломбард.
Для изъятия колец она использовала плоскогубцы, после чего сдавала украденное за наличные. Преступная деятельность продолжалась до момента задержания. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.
Ранее освобожденный из плена рассказал, как их кормили напоказ Западу.