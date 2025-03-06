Пловцы из Серпухова завоевали более 50 медалей на открытом Первенстве по подводному спорту

В воскресенье, 2 марта, состоялось открытое Первенство Раменского городского округа по подводному спорту, в котором приняли участие 337 юных пловцов.

В Раменском бассейне «Сатурн» собрались представители шести команд Подмосковья, которые показали свое мастерство в плавании в классических ластах.

Городской округ Серпухов представили воспитанники спортшколы «Звезда». Они приехали дружной командой в количестве 68 человек. Ребят активно поддерживали тренеры и родители. Спортсмены завоевали 55 медалей.

Золотыми медалями были награждены спортсменки Полина Кулак, Евгения Путенко, Мария Урядченко, Варвара Дульнева и Екатерина Карпова. Лучшими оказались также спортсмены Владислав Гудин, Даниил Коробков, Петрунин Савелий, Всеволод Матвеев, Никита Комиссаров, Тимофей Еремин, Контантин Голубков, Артем Ершов, Богдан Краморов, Эрик Васильков, Марк Васильков и Никита Паранин.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

В число призеров также вошли Нарышкина Полина и Полина Харитонова, Злата Захарова и Ангелина Назарова, Владимир Иванов и Мишель Романова-Саваренская, Арина Авилова и Роман Хромов, Федор Шалатов и Ростислав Базеев, Назар Карпов и Колмаков Константин, Катков Егор и Максим Ершов.

Среди жителей Серпухова водные виды спорта пользуются высоким спросом и активно развиваются на профессиональном уровне.