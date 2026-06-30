По 20 литров в одни руки: в Севастополе дали команду открыть свободную продажу АИ-95 и дизеля

Утром 30 июня в Севастополе частично ослабили топливный кризис. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем канале в мессенджере MAX, что шесть автозаправочных станций сети «АТАН» запустили свободную продажу бензина АИ-95 Ultra и дизельного топлива Ultra. Реализация стартовала в десять часов утра.

Одновременно глава города напомнил, что продолжает действовать лимит: в один автомобиль разрешено залить не более двадцати литров. Кроме того, власти сохранили строгий запрет на заправку топлива в канистры.