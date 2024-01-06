По Большой Тульской улице в Москве невозможно проехать из-за пожара

Ранее сообщалось, что на Большой Тульской улице в Москве в так называемом доме-корабле происходит сильное возгорание. Пожару присвоен уровень сложности 1 БИС. На месте работают сразу несколько бригад спасателей, пытаясь локализовать пламя.

Как информирует пресс-служба столичного Дептранса, в эти минуты из-за пожара практически невозможно проехать автотранспорту по Большой Тульской улице. Причем, в обе стороны.

«По адресу: Большая Тульская улица, дом 2 произошло возгорание», — говорится в сообщении Дептранса.

Отмечается, что в настоящее время в сторону области для движения доступна из четырех полос только одна. Информация о возможных пострадавших или погибших в ходе возгорания уточняется.