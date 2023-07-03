По Донецку выпустили еще 24 снаряда со стороны Украины

Украина вновь обстреляла Донецк. Информация об этом была размещена в канале представительства ДНР в СЦКК в понедельник.

Известно, что днем 3 июля украинцы наносили удары из Нетайлово по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, было выпущено 13 снарядов 155 мм калибра, а потом удары продолжились по Киевскому району города, было выпущено еще 11 снарядов 155 мм калибра.

Официальной информации о пострадавших в результате обстрелов или каких либо разрушений пока еще не было опубликовано. Напомним, что 155 мм калибр применяется натовскими странами.