По Донецку выпустили снаряды «натовского» калибра

По Донецку вновь выпустили снаряды со стороны Украины. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за час вечером четверга, 3 августа, выпустили не меньше 17 снарядов «натовского» калибра.

Сообщение о таком обстреле появилось в официальном канале представительства ДНР. По предварительной информации, украинцы наносили удар из Кураховки по Кировскому району Донецка. За целый час в указанный район города прилетело не меньше 17 таких снарядов.

Сообщается, что все снаряды были 155 мм – такой калибр чаще всего используют страны НАТО.