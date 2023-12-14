По дороге в Буденновск перевернулся микроавтобус с детьми

В Изобильненском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием школьников, сообщили в госавтоинспекции региона.

На автодороге Рыздвяный – Казинка водитель микроавтобуса «Форд Транзит» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина завалилась на бок.

В салоне находились девять детей 14-16 лет и двое взрослых. Они направлялись на спортивные соревнования в Буденновск. Никто из пассажиров не пострадал, всех их доставило к месту другое транспортное средство, вызванное после аварии.

68-летний водитель «Форда» был трезв, в последнее время он не был замечен в нарушениях правил дорожного движения.