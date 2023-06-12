По факту смерти четырех человек при пожаре в подмосковном Орехово-Зуеве возбуждено уголовное дело
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Ранее сообщалось, что открытое горение пожарными в частном доме в подмосковном городе было ликвидировано, однако спасти жильцов дома, среди которых были двое детей, не удалось. В настоящее время причина возгорания устанавливается.
Как сообщается в аккаунте пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области в соцсетях, произошедшим займутся следователи.
«В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате пожара... В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, с участием специалистов проводится осмотр», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.