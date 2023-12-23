По факту травмирования детей при обрушении горки в Хакасии возбуждено уголовное дело
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Проведенная полицейскими в Хакассии проверка показала, что детская горка не была сертифицирована, а значит ее установка шла в разрез с российским законодательством.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения детской горки горки в хакасском поселке Усть-Абаканск , травмы получили восемь малышей. У одних множественные переломы, есть ребенок у которого диагностирован медиками декомпрессионный перелом позвоночника.
«Установлено, что горка эксплуатировалась детьми, при этом объект не прошёл процедуру сертификации и не имел запрещающих эксплуатацию ограждений», — отметили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Там добавили, что уголовное производство возбуждено за оказание услуг с отсутствием выполнений требований безопасности, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью.