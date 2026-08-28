По итогам экспедиции на Шумшу созданы образовательные материалы для изучения истории острова

Завершился последний в 2026 году заезд исторической экспедиции на остров Шумшу – место последней крупной битвы Второй мировой войны, где войска Красной армии одержали победу над милитаристской Японией. Организаторами выступили Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с программой «Больше, чем путешествие».

Участниками стали 110 человек из 44 регионов страны. Среди них –молодые историки, педагоги, медиаспециалисты, экскурсоводы и представители поискового движения. В течение двух месяцев они преодолевали кольцевой маршрут «Дорогами острова Шумшу», слушали лекции о ходе Курильской десантной операции и знакомились с природными и историческими объектами Камчатского края. Кроме этого, молодые исследователи активно занимались благоустройством патриотического маршрута и проходили полосу препятствий, разработанную специалистами Центра «ВОИН».

По результатам работы шести заездов создан ряд уникальных образовательных материалов, направленных на популяризацию истории острова и Курильской десантной операции. Среди них – концепция настольной игры, моделирующей события Второй мировой войны, проект музейной экспозиции и мультипликационный фильм о героических страницах обороны и освобождения Шумшу. Также на берегу острова участники обнаружили открывшийся ДОТ (долговременную огневую точку), который стал виден после цунами.

Завершающие заезды ознаменовались тремя крупными патриотическими мероприятиями. Первым стал просветительский диктант, посвященный Победе советского народа во Второй мировой войне и разгрому милитаристской Японии. Вторым – церемониально-траурное шествие с портретами участников Курильской десантной операции и возложение венков к местам воинской славы в память о погибших воинах-дальневосточниках. Кульминацией стала масштабная акция, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации и Году единства народов России: участники развернули на острове гигантское полотно размером 47 на 70 метров (общей площадью 3 тысячи квадратных метров) с изображением флагов 89 субъектов Российской Федерации. В акции приняли участие более 100 человек, включая членов «Поискового движения России», активистов молодежных групп и представителей региональных организаторов проекта от Сахалинской области.