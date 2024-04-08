По итогам обхода территории Городского парка глава округа Чехов дал ряд поручений по его благоустройству

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в Городском парке культуры и отдыха встретился с жителями и представителями общественного совета, чтобы обсудить концепцию будущего развития парка.

Сотрудники парка из-за его популярности среди горожан и гостей округа делают все необходимое для того, чтобы территория всегда была ухоженной. Общественное пространство заполнено людьми не только в выходные дни, но и в будние. Особенно людно станет в праздничные дни.

Так, 9 мая во время торжественного празднования Дня Победы в парке пройдут различные мероприятия. В 2024 году городской округ станет площадкой для проведения фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

«Совсем скоро на прудах растает последний снег, и заработает наша лодочная станция. В этом году к привычным катамаранам добавится возможность покататься на сапборде. Также в парке добавится аттракцион виртуальной реальности и новый спортивный батут. Прорабатываем возможность установки летнего кинотеатра. Появится еще одна дополнительная точка питания в виде фудтрака», — отметил глава округа Чехов.

Во время встречи жители округа попросили увеличить количество спортивных площадок и аттракционов. Данный вопрос будет рассмотрен.

Михаил Собакин обратил внимание, что в некоторых местах необходимо восстановить разрушенную брусчатку, для символических замков молодоженов открыть арт-объект, также опилить деревья, убрать сухостой, проверить освещение.

Для расширения парковочной зоны необходимо провести демонтаж клумбы со стороны Старосимферопольского шоссе. Новые парковочные места и парк должны соединяться тропинкой.