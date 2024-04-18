По итогу прошлой недели Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости. На прогулку вышли 66 тысяч человек, сообщает министерство благоустройства МО.

Гости и жители Городского округа Пушкинский любят прогуливаться по Центральному парку. Проектировщики сделали для этого все необходимое, учитывая потребности каждой возрастной группы населения. Так, для юных горожан обстроены современные детские площадки, в которых предусмотрены необходимые меры безопасности.

Взрослые посетители парка также могут найти развлечение, ориентируясь на свои предпочтения. Кто-то любит активно проводить время на современной баскетбольной и спортивной площадке, другие же с радостью уединятся на скамейке, расположенной на теннисной аллее.

Сотрудники парка следят за его чистотой. Для безопасности отдыхающих на территории Центрального парка установлена современная система видеонаблюдения.